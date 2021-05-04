BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? ŞOK, A101, Carrefour, Migros, A101 marketlerinin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre zarfında marketlerin çalışma saatlerinde de kısıtlamaya gidildi.