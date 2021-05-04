BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? ŞOK, A101, Carrefour, Migros, A101 marketlerinin çalışma saatleri
ŞOK, A101, Carrefour, Migros, A101 marketlerinin çalışma saatleri, market saatlerindeki güncellemeyle birlikte değişti. Akşam saatlerine doğru marketlerin açılış kapanış saatleri merak konusu oldu. Hafta için ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatlerinde güncellemeye gidiliyor. Peki, BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros saat kaçta kapanıyor? ŞOK, A101, Carrefour, Migros, A101 marketlerinin çalışma saatleri...
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Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatlerine yönelik soru işaretleri yayınlanan genelgeyle giderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanmada marketler, bakanlığın belirlediği saat aralığında açık olabilecek. Marketlerin çalışma saatleri zincir ve normal market türlerine göre hafta sonu farklılık gösterebilecek. Yasağa göre, pazar günleri zincir marketler kapalı olacak.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre zarfında marketlerin çalışma saatlerinde de kısıtlamaya gidildi.
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Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek.
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Artık bu ürünler satılamayacak
Yeni alınan kararlarla birlikte, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak.
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7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Parfüm ve kozmetik ürünleri ise satılamayacak.
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İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.