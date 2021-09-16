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Haber Giriş: 16 Eylül 2021 - 11:03 | 

BİM aktüel kataloğu 17 Eylül 2021 Cuma! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BİM aktüel kataloğu 17 Eylül 2021 Cuma yayınlandı. BİM’de bu hafta kahve fincan takımı, hırdavat ürünleri, dolap düzenleyicileri, hurçlar, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri dahil indirimli fiyatlarla pek çok ürün alışveriş severleri bekliyor. Peki BİM kataloğu bu hafta hangi indirimli ürünleri satışa sunuyor? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül 2021 Cuma!

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BİM aktüel kataloğu 17 Eylül 2021 yayınlandı. BİM katalogda ilk sayfada çeşitli hırdavat ürünleri indirimli fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca Bim'de bu hafta tencere emniyet kilidi, tavalar, dolap düzenleyicileri ve daha birçok uygun fiyatlı ürün var. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül 2021 Cuma!

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