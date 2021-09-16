BİM aktüel kataloğu 17 Eylül 2021 Cuma! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BİM aktüel kataloğu 17 Eylül 2021 yayınlandı. BİM katalogda ilk sayfada çeşitli hırdavat ürünleri indirimli fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca Bim'de bu hafta tencere emniyet kilidi, tavalar, dolap düzenleyicileri ve daha birçok uygun fiyatlı ürün var. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül 2021 Cuma!