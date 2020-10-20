BİM 23 Ekim aktüel kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Broşür içerisinde yer alan ürünler cuma günü satışa çıkarılacak. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta cyclone elektrikli süpürge 499 TL, 4 bölmeli çok amaçlı dolap 189 TL, saç düzleştirici 75 TL, kitaplıklı çalışma masası 199 TL, çift kişilik akrilik battaniye 44,90 TL, 4 bölmeli dolap düzenleyici 13,90 TL, kapitone yastık alezi 9,95 TL, kapitone yastık 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünleri ile ilgili detaylar
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BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde katı meyve sıkacağı 199 TL, cam kahve cezvesi 99,90 TL, otomatik kahve ve baharat öğütücü 109 TL, elektrikli mini ısıtıcı 49,90 TL, elektrikli fanlı ısıtıcı 69,90 TL, elektrikli tekli ocak 79,90 TL, inox ocak 349 TL, saç düzleştirici 75 TL, kitaplıklı çalışma masası 199 TL fiyatı ile bulunuyor.