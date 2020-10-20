BİM 23 Ekim aktüel kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde katı meyve sıkacağı 199 TL, cam kahve cezvesi 99,90 TL, otomatik kahve ve baharat öğütücü 109 TL, elektrikli mini ısıtıcı 49,90 TL, elektrikli fanlı ısıtıcı 69,90 TL, elektrikli tekli ocak 79,90 TL, inox ocak 349 TL, saç düzleştirici 75 TL, kitaplıklı çalışma masası 199 TL fiyatı ile bulunuyor.