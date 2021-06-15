MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBİM 18 Haziran 2021 kataloğu içinde neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta
GeriGündem BİM 18 Haziran 2021 kataloğu içinde neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 14:55 | 

BİM 18 Haziran 2021 kataloğu içinde neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Haziran 2021 tarihinde öne çıkan bazı ürünlerle mağaza raflarına yön verecek. 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda özel olarak spor ve deniz ürünlerine yer veren BİM, bisiklet, termos, kamp sandalyesi gibi ürünler, öne çıkanlar arasında yer buluyor. İşte,18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde filtre kahve makinesi, bisiklet, kamp sandalyesi, deniz gözlüğü gibi ürünler öne çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler;

Fakir Gratiana

Termoslu Filtre Kahve Makinesi

  • • 410 ml kapasiteli ve çift cidarlı paslanmaz çelik termos bardak
  • • 3 saate kadar sıcak tutma özelliği
2

Rookie 16 Jant Bisiklet

  • • Çelik kadro
  • • Ayarlanabilir sele
  • • Tam kapalı zincir koruma
  • • V-Fren sistemi
  • • Ön sepet
  • • Denge tekerlekleri
3

TWS Kulaklık

  • • Kablosuz şarj kutusu ile 24 saat dinleme
  • • Elektro, pop, akustik, ekolayzır mod
4
5
6
7
8
9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi