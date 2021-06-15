BİM 18 Haziran 2021 kataloğu içinde neler var? BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta
BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Haziran 2021 tarihinde öne çıkan bazı ürünlerle mağaza raflarına yön verecek. 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda özel olarak spor ve deniz ürünlerine yer veren BİM, bisiklet, termos, kamp sandalyesi gibi ürünler, öne çıkanlar arasında yer buluyor. İşte,18 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler
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BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde filtre kahve makinesi, bisiklet, kamp sandalyesi, deniz gözlüğü gibi ürünler öne çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında detaylı bilgiler;
Fakir Gratiana
Termoslu Filtre Kahve Makinesi
• 410 ml kapasiteli ve çift cidarlı paslanmaz çelik termos bardak