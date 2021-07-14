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Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 00:14 | 

BİLSEM öğretmen atama sonuçları MEBBİS ekranı ile açıklandı - BİLSEM sözlü sınavı geçenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

BİLSEM öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile belli oldu. 07-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında atamalar için tercihlerini yapan adaylar BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını MEBBİS ve e- Devlet üzerinden sorgulayacaklar. 2021 BİLSEM sonuçlarına T.C kimlik numarası ve şifreleri ile erişim sağlanacak. Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede gerçekleşecek. Peki, BİLSEM sözlü sınavı geçenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte, atama sonuçları ve konuyla ilgili bilgiler.

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2021 BİLSEM öğretmen atamaları için süreç tamamlandı. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ilan edildi. MEB’den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM öğretmen atama sonuçları e-Devlet sistemi ve MEBBİS üzerinden kullanıcı hesabı ile öğrenilecek. Takvime göre ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemi 13 Temmuz'da başladı.

2BİLSEM ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

BİLSEM ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruları ve sınav aşamaları daha önceden gerçekleşen 2021 MEB BİLSEM öğretmen atama sonuçları bakanlık tarafından açıklandı. BİLSEM atama sonuçları aşağıdaki linkler üzerinden aday T.C kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI MEBBİS ÜZERİNDEN SORGULAMA

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA

3TEBLİĞ VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN

TEBLİĞ VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

MEB 2021 takvimine göre BİLSEM atama tercihleri gerçekleşen öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması 13 Temmuz 2021’den itibaren gerçekleşecek.

4TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır.

Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir.

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