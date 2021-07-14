BİLSEM öğretmen atama sonuçları MEBBİS ekranı ile açıklandı - BİLSEM sözlü sınavı geçenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

2021 BİLSEM öğretmen atamaları için süreç tamamlandı. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ilan edildi. MEB’den yapılan açıklamaya göre, BİLSEM öğretmen atama sonuçları e-Devlet sistemi ve MEBBİS üzerinden kullanıcı hesabı ile öğrenilecek. Takvime göre ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemi 13 Temmuz'da başladı.