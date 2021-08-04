Bilim Kurulu Toplantısı kararları belli oldu! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

"Ülkemizin mücadele gücü ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde mücadele tecrübesi son derece yüksektir. Sağlık açısından Bakanlığımız ve teşkilatımız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip etmektedir. Bir haftadır ülke olarak yangın felaketlerine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE timlerimiz, Acil Sağlık profesyonellerimiz her birimizin koşmak istediği yerlerdeler. Her birimizin yapmak isteyeceğini yapıyorlar. Dumandan gözü yaşarıp göremez hale gelen orman kahramanlarıyla, üzüntülerinden ağlayanlar, bugünlerde hepimiz biriz, beraberiz."



Bakan Koca toplantıda, kritik sınır kabul ettikleri 20 binin çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci ve toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gerekenlerin ele alındığını bildirdi.