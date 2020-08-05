Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Koronavirüsten daha tehlikeli...

Bir zamanlar dünyanın en kirli ülkelerinden biri olan Çin’deki parçacık maddelerde önemli azalmalar olmasına karşın, genel hava kirliliği seviyesinin son yirmi yıl boyunca durağan kaldığı bulunmuş. Hindistan ve Bengladeş gibi ülkelerde hava kirliliği o kadar ciddi boyutta ki, bazı bölgelerdeki ortalama yaşam süresi neredeyse on yıl kadar azalıyor.