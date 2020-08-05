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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 13:43,

Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Koronavirüsten daha tehlikeli...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürerken bilim insanlarından şaşkınlık yaratan bir açıklama geldi.

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Geçtiğimiz aylarda paylaşılan bu görüntüde Avrupa'nın göbeği İtalya'daki hava kirliliği gözler önüne serildi. Koronavirüs salgınında kirlilik azalsa da, son haftalarda yeniden yükselişe geçti.

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Popular Science'ın haberine göre hava kirliliği, Dünya üzerindeki her erkek, kadın ve çocuğun yaşam beklentisini yaklaşık iki yıl azaltıyor. Uzmanlara göre bu veriler, düşük kalitedeki havanın “insan sağlığına karşı en büyük tehdidi” oluşturduğunu gösteriyor.

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Hava Kalitesi Yaşam Endeksi’ne göre (AQLI) dünya, COVID-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla aşı bulmak için yarışırken, hava kirliliği dünya çapındaki milyarlarca insanın ömrünü kısaltıp sağlığını bozmaya devam ediyor.

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Bu endeks, çoğunlukla fosil yakıtların yanmasından çıkan parçacık şeklindeki hava kirliliğini, insan sağlığı üzerinde meydana getirdiği etkiye çeviriyor.

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Bir zamanlar dünyanın en kirli ülkelerinden biri olan Çin’deki parçacık maddelerde önemli azalmalar olmasına karşın, genel hava kirliliği seviyesinin son yirmi yıl boyunca durağan kaldığı bulunmuş. Hindistan ve Bengladeş gibi ülkelerde hava kirliliği o kadar ciddi boyutta ki, bazı bölgelerdeki ortalama yaşam süresi neredeyse on yıl kadar azalıyor.

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Diğer yandan uydudan gelen son görüntüler, İtalya'daki inanılmaz değişimi gözler önüne serdi. Ocak ayı ortalarında çekilen ve hava kirliliğini gösteren bu görüntü, artık çok daha farklı bir halde!

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ESA'nın dünyaya yolladığı Şubat ayını kapsayan görüntülerde de çok büyük değişiklik yok; ancak kırmızı bölgenin ufak da olsa azaldığı dikkatlerden kaçmıyor.

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Mart ayında salgının ülkeyi vurmasıyla birlikte ise kırmızı bölge iyiden iyiye azaldı. Benzer bir durum Çin'de de yaşandı. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkenin uydu görüntüsü ise NASA'dan geldi.

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Virüs tehdidi nedeniyle fabrikaları kapatan Çin'de de haritadaki kırmızı renk kayboldu. Yani hava kirliliği iyiden iyiye düştü. Ancak NASA'nın dünyaya yolladığı tek görüntü bu değildi.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Curiosity'nin Kızıl Gezegen Mars'ta çektiği şimdiye kadarki en detaylı panoramik görüntüyü yayınladı. Ancak fotoğraftaki detay şaşkınlık yarattı.

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NASA'dan yapılan açıklamada, panoramik görüntünün 24 Kasım-1 Aralık 2019'da Curiosity'nin çektiği 1000'in üzerinde fotoğrafın birleşiminden oluştuğu belirtildi. Kompozitin, Mars manzarasının 1,8 milyar piksellik görüntüsünü sağladığı kaydedildi.

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Curiosity, 2012'de Mars'ın Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

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Ancak uzun süredir Mars üzerinde araştırmalar yürüten NASA'nın Kızıl Gezegen'deki göz bebeği Curiosity'den gelen son görüntüler NASA'yı bir dönem kara kara düşündürdü.

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NASA açıklamasına göre kırmızı gezegende beklenenden iyi iş çıkaran aracın daha önce tespit edilen; ancak gittikçe büyüyen altı alüminyum tekerleğinden birinde iki ayrı yerde kırıklar ve boşluklar var.

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Mars'ın engebeli arazilerinde yıllardır fotoğraf çeken ve bu görüntüleri Dünya'ya gönderen Curosity karşılaştığı zor koşullar dolayısıyla tekerleklerindeki delikler gittikçe büyüyor.

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Bu delikler için artık yapılacak bir şey yok ve Mars'a yollanan yeni uzay aracı NASA'nın görevlerini sürdürecek.

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Bu da Curiosity'nin tekerleğinin iç cephesinden görüntüsü... Her yeri delik deşik...

Diğer yandan NASA'nın Mars'ta çektiği bazı görüntüler var ki yıllardır esrarını kimse çözemiyor.

19NASAdan gelen tuhaf görüntüler
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NASA'dan gelen tuhaf görüntüler

Bugüne dek antik bir göl yatağından top şeklindeki kayalara dek pek çok ilginç bulguyla karşılaşan Curiosity’nin bu kez yolladığı fotoğrafta, daha öncekilerden çok farklı bir obje görülüyor.

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Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi

Curiosity’nin çektiği aşağıdaki fotoğrafta ilk bakışta hiçbir şey göze çarpmıyor. Ancak fotoğrafın renklerini değiştirip biraz da yaklaştırınca, bugüne dek Mars’ta hiç görülmemiş bir obje dikkati çekiyor.

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Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi

Bunun sadece bir kaya olabileceği, ancak dikdörtgen prizma şeklindeki bir kayanın da öyle kolay kolay oluşamayacağına dikkat çekiliyor. UFO Sightings Daily adlı internet sitesi ise bunun bir tabut olduğu konusunda ısrarlı.

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Bu görüntü de yine Mars'tan gelen ve kimsenin yorum yapamadığı görüntülerden sadece biri...

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NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

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Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar Kızıl Gezegen'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

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NASA, daha önce de Mars'ın kumlu zemininde kaşık bulmuştu. Kızıl Gezegen'de daha önce rastlanan objeler ise, yüzükler ve eldivenler olmuştu.

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Mars'tan geçtiğimiz aylarda bir başka sıra dışı görüntü daha Dünya'ya ulaştı. Bakın fotoğraftaki okun gösterdiği şey aslında ne?

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Curiosity, Mars'ta Mount Sharp bölgesinde ilerlediği sırada son derece ilginç bir meteor keşfetti. Ortalama bir meteordan çok daha küçük olan bu meteor, tamamen nikel ve demirden oluşuyor.

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Arizona State University'de görevli olan araştırmacıların tanımladığı meteor, bir uzaylı yapısını andıran şekline rağmen sadece demirin ve nikelin karışımıyla oluşmuş, ilgi çekici bir meteor.

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Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.

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Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.

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Her ne kadar bilim adamları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.

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Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafa dikkatli bakıldığında ortalara doğru alt taraflarda tıpkı balığı andıran bir nesne göze çarpıyor.

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NASA'nın Mars'tan Dünya'ya geçtiği bir başka görüntüde ise objektife yakalanan objenin ayıyı andırdığı iddia edilmişti.

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Mars yüzeyinde; gözlere, bir buruna, üst çeneye ve iyi korunmuş bir kafa tasına sahipmiş gibi duran tuhaf biçimli bir kaya dikkat çekiyor.

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NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yaratmış, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetilmişti.

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