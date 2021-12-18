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Bilim insanları şoke oldu: Felaket kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...
Doğal afetler ve Koronavirüs salgını ile savaşan dünyayı tedirgin edecek bir açıklama daha geldi. Bilim insanları Antartika'da başlayıp tüm dünyayı felakete sürükleyecek 'Kıyamet günü' senaryosu için uyarılarda bulunuyor.
Antartika'da yirmi yıl önce, yaklaşık 500 milyar ton ağırlığında olduğu düşünülen bir buz kütlesi dramatik bir şekilde kırıldı ve Weddell Denizi'nde binlerce buzdağına bölündü.
BİLİM İNSANLARI ŞOKE OLDU
Buzulbilimciler, çöküşün boyutu kadar hızına da şoke oldular. Uzmanlardan biri şaşkınlığını "Bu çok şaşırtıcı. Bir duvar gibi devrildi ve yüzbinlerce parçaya bölündü” ifadeleri ile açıklandı.
Araştırmalara göre, dünyanın en büyüklerinden biri olan Thwaites buzulunun hem üstünde hem de altında büyük çatlaklar ve yarıklar oluştu. Yani 'Larsen B buz sahanlığı'na benzer bir senaryo burada da yaşanabilir.
DÜNYA ÇAPINDA DENİZ SEVİYELERİNİ TEK BAŞINA YARIM METREDEN FAZLA YÜKSELTEBİLİR
Thwaites Buzulu Britanya'nın büyüklüğünden yaklaşık 100 kat daha büyük ve kendi başına dünya çapında deniz seviyelerini yarım metreden fazla yükseltmeye yetecek kadar su içeriyor.