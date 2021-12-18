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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 13:14 | 

Bilim insanları şoke oldu: Felaket kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...

Doğal afetler ve Koronavirüs salgını ile savaşan dünyayı tedirgin edecek bir açıklama daha geldi. Bilim insanları Antartika'da başlayıp tüm dünyayı felakete sürükleyecek 'Kıyamet günü' senaryosu için uyarılarda bulunuyor.

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Antartika'da yirmi yıl önce, yaklaşık 500 milyar ton ağırlığında olduğu düşünülen bir buz kütlesi dramatik bir şekilde kırıldı ve Weddell Denizi'nde binlerce buzdağına bölündü.
2BU KADAR HIZLI OLACAĞINI KİMSE TAHMİN ETMEMİŞTİ

BU KADAR HIZLI OLACAĞINI KİMSE TAHMİN ETMEMİŞTİ

Bir zamanların en sağlam buz sahanlığı olarak bilinen 3.250 kilometrekarelik 'Larsen B buz sahanlığı'nın hızla eridiği biliniyordu, ancak kimse 200 metre kalınlığındaki devin tamamen parçalanmasının sadece bir ay süreceğini tahmin etmemişti.
3BİLİM İNSANLARI ŞOKE OLDU

BİLİM İNSANLARI ŞOKE OLDU

Buzulbilimciler, çöküşün boyutu kadar hızına da şoke oldular. Uzmanlardan biri şaşkınlığını "Bu çok şaşırtıcı. Bir duvar gibi devrildi ve yüzbinlerce parçaya bölündü” ifadeleri ile açıklandı.
4DAHA KÖTÜSÜ YOLDA

DAHA KÖTÜSÜ YOLDA

Bu hafta New Orleans'ta bir araya gelen buzbilimciler ise Batı Antarktika buz tabakasında daha da endişe verici bir şeyin demlenmekte olduğu konusunda uyardı .
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Araştırmalara göre, dünyanın en büyüklerinden biri olan Thwaites buzulunun hem üstünde hem de altında büyük çatlaklar ve yarıklar oluştu. Yani 'Larsen B buz sahanlığı'na benzer bir senaryo burada da yaşanabilir.
65 YIL YA DA DAHA KISA BİR SÜREDE ÇÖKEBİLİR

5 YIL YA DA DAHA KISA BİR SÜREDE ÇÖKEBİLİR

İngiliz ve Amerikalı araştırmacılardan oluşan ekipler Thwaites buzulunun muhtemelen beş yıl veya daha kısa sürede çökebileceğinden endişeli.
7DÜNYA ÇAPINDA DENİZ SEVİYELERİNİ TEK BAŞINA YARIM METREDEN FAZLA YÜKSELTEBİLİR

DÜNYA ÇAPINDA DENİZ SEVİYELERİNİ TEK BAŞINA YARIM METREDEN FAZLA YÜKSELTEBİLİR

Thwaites Buzulu Britanya'nın büyüklüğünden yaklaşık 100 kat daha büyük ve kendi başına dünya çapında deniz seviyelerini yarım metreden fazla yükseltmeye yetecek kadar su içeriyor.
8KIYAMET GÜNÜ BUZULU OLARAK BİLİNİYOR

'KIYAMET GÜNÜ' BUZULU OLARAK BİLİNİYOR

Dev buzul tek başına yıllık küresel deniz seviyesi artışının yaklaşık %4'üne katkıda bulunuyor ve 'kıyamet günü buzulu' olarak anılıyor.
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Uydu çalışmaları, Thwaites'in 1990'larda olduğundan çok daha hızlı eridiğini gösteriyor.
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Thwaites endişe verici, ancak Antarktika'da da Güney Okyanusu ısındıkça geri çekilen, incelen ve eriyen birçok büyük buzul var . Birçoğu, Thwaites'in denize çıkışlarını engellediği için geride kalıyor.
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Bilim insanlarına göre Thwaites dağılırsa, diğer buzullar da hızlacak ve tüm buz tabakasının çökmesine neden olacak.
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Bu da küresel deniz seviyesinin birkaç metre yükselerek feci bir felakete yol açması demek.
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