BESYO taban puanları belli oldu mu? Üniversitelerin BESYO taban puanları
YKS sonuçlarının açıklanması ardından pek çok alan gibi BESYO taban puanları da merak konusu oldu. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin BESYO bölümüne girmek isteyen adaylar, taban ve tavan puanlarını inceliyor. İşte, ÖSYM tarafından açıklanan BESYO başarı sıralamaları, okul kontenjanları ve üniversite taban puanları…
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2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili araştırmalar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hızlandı. Diğer tüm alanlar gibi BESYO bölümüne girmek isteyen adaylar da ÖSYM’nin ön bilgilendirme amacıyla yayınladığı taban-tavan puanları inceliyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ( BESYO) puan türü Eşit ağırlık puanı üzerinden alım yapmaktadır. Bu nedenle adayların EA taban-tavan puanlarını incelemesi gerekiyor. BESYO TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin
mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.