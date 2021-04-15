Berberler ve kuaförler kapandı mı? Berberler açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazanda uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını duyurdu. Buna göre önce ilk iki hafta kısmi kapanma uygulanacak. En çok merak edilen kısıtlama ise berber ve kuaförlerin akıbeti ile ilgili oldu. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi...