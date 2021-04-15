Berberler ve kuaförler kapandı mı? Berberler açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2 haftalık ‘kısmen kapanma’yı duyurmasından sonra İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, dün akşam 19.00’da başlayan yeni salgın önlemlerine ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı. Peki, berberler ve kuaförler kapandı mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazanda uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını duyurdu. Buna göre önce ilk iki hafta kısmi kapanma uygulanacak. En çok merak edilen kısıtlama ise berber ve kuaförlerin akıbeti ile ilgili oldu. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi...
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Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.
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Hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.