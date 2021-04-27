Berberler tam kapanmada açık mı, çalışıyor mu? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinde 'berber' detayı!
Türkiye 1 yıl aradan sonra tam kapanmaya gidiyor. Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde tam kapanma uygulanacakken, tam kapanma süresince berber ve kuaförlerin durumu merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, gece yarısı yayımladığı genelge ile tam kapanma ile ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları paylaştı. Peki, berberler tam kapanmada açık mı olacak?
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin detaylarını ve 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanmadan muaf olacak işletme ve kişilerle ilgili genelge yayımladı. İşte, tam kapanmada berberlerin akıbeti...
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TAM KAPANMA İÇİN GERİ SAYIM
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.
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BERBERLER AÇIK MI OLACAK?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde berberler hakkında bir bilgi yer almadı. Bakanlık söz konusu süre zarfında açık olacak işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi vermişti.
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Dolayısı ile berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde çalışmayacak.