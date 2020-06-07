Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu

Pikniğe gelen bir diğer vatandaş, "Saat 8 gibi buraya geldik. Şişli'den geldik. Gayet güzel geçiyor. Çocuklar mecburen üç aydan beri evdeydi. Kısıtlama devam ediyor ama doğal olarak etraftakilerle çok yakın durmuyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.