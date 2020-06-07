MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBelgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu
GeriGündem Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Ersan SAN - Can EROK / DHA
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 13:42,

Belgrad Ormanı tıklım tıklım doldu... Uzun araç kuyrukları oluştu

Haftalar sonra kısıtlamasız ilk Pazar gününde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren orman yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbullular, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.

2
Abone Olgoogle-news

Orman girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ormana gelen kimi vatandaş mangal yaktı, kimi ise yürüyüş yaptı.

3
Abone Olgoogle-news

Voleybol oynayanlar olduğu gibi salıncakta sallananlar da vardı.

4
Abone Olgoogle-news

Ayrıca piknik yapanlar arasında 18 yaş altı çocukların olması dikkat çekti. Belgrad Ormanı'ndaki yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

5YÜRÜYÜŞ YAPTIĞIM İÇİN MASKE TAKMADIM
Abone Olgoogle-news

"YÜRÜYÜŞ YAPTIĞIM İÇİN MASKE TAKMADIM"

Yürüyüş yapmak için ormana gelen Betül Aydın şunları söyledi: "Yürüyüş için geldik. Bu kadar kalabalık olmasını bekliyorduk. İlerleyen günlerde umarım hastalık daha yüksek boyutlara çıkmaz.

6
Abone Olgoogle-news

Kimse maske takmıyor artık. Mekanlara bakıyoruz, insanların maske taktığı yok. Ben yürüyüş yaptığım için maske takmadım"

7HARİKA BİR ÖZGÜRLÜK
Abone Olgoogle-news

"HARİKA BİR ÖZGÜRLÜK"

Piknik yapmak için ormana gelen ve salıncakta sallanan Ali Bozok ise şunları söyledi: "Sabah saat 6 buçukta geldik. Valla üç aydır bugünü bekliyorduk.

8
Abone Olgoogle-news

Harika bir özgürlük. Salıncak kurduk. Harika bir ortam ve güzel bir hava. Herkes sosyal mesafeyi koruyor"

9
Abone Olgoogle-news

Pikniğe gelen bir diğer vatandaş, "Saat 8 gibi buraya geldik. Şişli'den geldik. Gayet güzel geçiyor. Çocuklar mecburen üç aydan beri evdeydi. Kısıtlama devam ediyor ama doğal olarak etraftakilerle çok yakın durmuyoruz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

10BİLİM KURULU NEYE KARAR VERİYORSA BİZ ONA UYUYORUZ
Abone Olgoogle-news

"BİLİM KURULU NEYE KARAR VERİYORSA BİZ ONA UYUYORUZ"

Yusuf Kenan Özmel ise açıklamalarında şunları söyledi: "Biz de çocuklar da bunalmıştı. İki ayın ardından böyle bir pikniğin serbest olması güzel oldu. Sabah 7'de geldik.

11
Abone Olgoogle-news

Kalabalık olmadan bir yer bulalım diye geldik. Mangal yakacağız. Mesafemize dikkat ederek eğleneceğiz.

12
Abone Olgoogle-news

Adana kebap yapmaya çalışacağız. Salatasını hazırlıyorum. Karantina sürecinde hiç böyle bir şeye karışmadık.

13
Abone Olgoogle-news

Bilim kurulu neye karar veriyorsa biz ona uyuyoruz."

14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi