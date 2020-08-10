Belarus nerede? Belarus’un gündem olma nedeni

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ardından ülke karıştı. Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenk kazandı, seçimi protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı açıklandı. Peki, seçim sonuçlarıyla gündeme gelen Belarus nerede?
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1
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Beyaz Rusya veya Belarus ya da resmî adıyla Beyaz Rusya Cumhuriyeti veya Belarus Cumhuriyeti , Doğu Avrupa'da bulunan bir devlet. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Belarus'un başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur. Türkiye; Belarus'u tanıyan ilk ülke olmuştur.
2
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Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir. Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.Beyaz Rusya, diğer BDT ülkelerinin yanında Rusya hükûmetine en yakın müttefik konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında "devletler üstü oluşum" kurmuştur.
3
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BEYAZ RUSYA COĞRAFYASI
Beyaz Rusya'nın denize kıyısı yoktur; toprakları gayet düz ve birçok geniş bataklık arazileri bulunmaktadır. 2005'te Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir tahmine göre, Beyaz Rusya'nın %40'ı ormandan ibarettir. Beyaz Rusya'da birçok dere ve 11.000 adet göl bulunmaktadır. Üç tane büyük nehir, ülkenin topraklarından geçmektedir: Neman, Pripyat ve Dinyeper. Neman, batıya doğru Baltık Denizi'ne, Pripyat doğuya doğru Dinyeper'e ve Dinyeper ise, güneye doğru Karadeniz'e akmaktadır. Beyaz Rusya'nın en yüksek noktası, 345 metre yükseklikteki Dzyarjınskaya Hara (Dzyarjınsk Tepesi), en alçak noktası ise Neman Nehri'nde bulunan 90 metre yükseklikte olan bir noktadır. Beyaz Rusya'nın ortalama rakımı, deniz seviyesi üstünde 160 metredir. Ocak ayındaki ortalama ısı derecesi -6°C olmasıyla birlikte ülkenin kışları sert; yazda ise ortalama derece 18 °C ve genellikle serin ve nemlidir. Beyaz Rusya'nın senevi -yıllık- ortalama yağış oranı 550 milimetreden 700 milimetreye dağılır.