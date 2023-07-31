Bekçilik sınavı ne zaman? PA 2023/1. Dönem bekçi alımı sınavı hangi tarihte ve nerede yapılacak? Takvim netleşti!

2023 bekçi alımı sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile belli oldu. Bekçilik alımı için başvurular geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Adayların merakla beklediği 2023/1.DönemÇarşı ve Mahalle Bekçiliği YazılıSınavı'nda 100 soru yer alacak. Ayrıca adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-Devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Peki bekçi alımı sınavı ne zaman? İşte o konu hakkında bilgiler...