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Bekçilik sınavı ne zaman? PA 2023/1. Dönem bekçi alımı sınavı hangi tarihte ve nerede yapılacak? Takvim netleşti!

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#Bekçilik Sınavı 2023#Polis Akademisi Başkanlığı#Bekçi Alımı Sınav Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 09:44

Bekçilik sınavı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan tarih açıklaması geldi. Yapılan duyuruyla beraber 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi ve yeri belli oldu. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak. Bekçi alımı sınav sonuçları 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Peki bekçilik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte PA 2023/1. Dönem bekçi alımı sınav tarihi ve merkezi...

1/3Bekçilik sınavı ne zaman PA 2023/1. Dönem bekçi alımı sınavı hangi tarihte ve nerede yapılacak Takvim netleşti

2023 bekçi alımı sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile belli oldu. Bekçilik alımı için başvurular geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Adayların merakla beklediği 2023/1.DönemÇarşı ve Mahalle Bekçiliği YazılıSınavı'nda 100 soru yer alacak. Ayrıca adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-Devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler. Peki bekçi alımı sınavı ne zaman? İşte o konu hakkında bilgiler...

2/3BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te başlayacak. Sınav; Ankara’da gerçekleştirilecek.

Bekçilik sınavında adaylara 100 soru yöneltilecek ve 120 dakika sürecek.

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3/3SINAV SONUÇ TARİHİ DE BELLİ OLDU

SINAV SONUÇ TARİHİ DE BELLİ OLDU

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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