Bekçilik başvurusu ne zaman yapılacak? Dikkatler PA.edu.tr'den gelecek açıklamaya çevrildi

Polis Akademisi tarafından 400 bekçi alımı ilanı sonrasında bekçi alımı başvuru formu için araştırmalar başladı. Toplam 400 kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için başvuru süreci, Polis Akademisi tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. İstanbul ili kapsamında yapılacak olan bekçi alımı, erkek adayların başvurusuna açık olacak. Peki, bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte, İstanbul'da ikamet eden binlerce vatandaşın merakla beklediği bekçi alımı için merak edilen detaylı bilgiler



BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Bekçi alımı için başvuru süreci için pek çok kişinin araştırması devam ediyor. 20 Ağustos tarihinde yapılan açıklamalara göre toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağını duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, alımların İstanbul Emniyet Müdürlüğü için gerçekleşeceği bilgisini paylaştı. Peki, bekçi alımı başvuru ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



Bekçi alımı başvuru süreci hakkında Polis Akademisi'nden yeni bir duyuru henüz gelmedi. Bekçi alımı sadece İstanbul ili için yapılacak.



Bekçi alımı ile ilgili 20 Ağustos 2020 tarihinde açıklama yapan Polis Akademisi, şu duyuruyu gerçekleştirmişti;



7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.



Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.