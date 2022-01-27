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Bekçi alımı ne zaman başlayacak? İşte bekçi istihdamında son durum

#Bekçi#Bekçi Alımı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 2022 yılında yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler son günlerde arttı. Bekçilik yapma hayali kuran gençler de bu hususta araştırmalarına hız verdi. Peki, 2022 bekçi alımında yeni gelişme var mı?

1/3Bekçi alımı ne zaman başlayacak İşte bekçi istihdamında son durum

Bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Beklemede olan vatandaşlar, söz konusu bekçi alımlarına dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte, bekçi istihdamında son durum...

2/3BEKÇİ İSTİHDAMINDA SON DURUM

BEKÇİ İSTİHDAMINDA SON DURUM

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

3/3BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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