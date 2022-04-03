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Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 bekçi istihdamında son durum

#Bekçi Alımı#2022 Bekçi Alımı

4 Mart Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'ye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Bu gelişme ile birlikte, beklenti içinde olan pek çok adayın araştırmaları hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

1/3Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak İşte 2022 bekçi istihdamında son durum

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için beklentiler devam etmekte. Söz konusu kurumlarda istihdam edilmek isteyen adaylar, bu kapsamdaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 2022 bekçi istihdamında son durum...

2/3Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak İşte 2022 bekçi istihdamında son durum

Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor.

3/3BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

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#Bekçi Alımı#2022 Bekçi Alımı