Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022 bekçi istihdamında son durum

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için beklentiler devam etmekte. Söz konusu kurumlarda istihdam edilmek isteyen adaylar, bu kapsamdaki son gelişmelere odaklandı. İşte, 2022 bekçi istihdamında son durum...