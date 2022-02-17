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Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçilik başvurusu ne zaman? Gözler bekçi alımı 2022 başvuru formunda

#Bekçilik#Emniyet Genel Müdürlüğü#Bekçi Alımı

Bekçi alımı başvuru formu üzerinden yapılacak olan müracaatlar için tüm gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adayların yapacağı bekçilik başvuruları için bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde ilan yayımlanması ön görülüyor. 2022 bekçilik başvuru şartları ve tarihleri yayınlanan kılavuzda duyurulacak. Peki, bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçilik başvurusu ne zaman? İşte, bekçi alımı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022 Bekçilik başvurusu ne zaman Gözler bekçi alımı 2022 başvuru formunda

Bekçilik başvuruları son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu için İçişleri Bakanlığı'nın duyurular ekranında kilitlenen adaylar, bir yandan bekçilik başvuru şartlarına yoğunlaştı. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde bekçi alım süreci başlayacak. 2022 bekçilik başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile gerçekleşecek. Ancak henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama yapılmadı.

2/4BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/4ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK

ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

4/4Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022 Bekçilik başvurusu ne zaman Gözler bekçi alımı 2022 başvuru formunda

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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#Bekçilik#Emniyet Genel Müdürlüğü#Bekçi Alımı