Bekçi alımı 2022 başvurusu için flaş açıklama! 3 bin kadro ihdas edildi... İşte, tüm detaylar

3/3 Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

Bekçi alımı başvurusu için bir süredir beklenti içerisinde bulunan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamanın akabinde detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde de Türkiye'nin pek çok kentinde binlerce bekçi ataması yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alımı başvurusu ile kadrosunu genişletmeye devam edecek. Peki, Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar