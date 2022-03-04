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Bekçi alımı 2022 başvurusu için flaş açıklama! 3 bin kadro ihdas edildi... İşte, tüm detaylar

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Bekçi alımı 2022 başvuru detayları, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde hemen her şehir için yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için henüz planlamalarını duyurmadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı 2022 başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/3Bekçi alımı 2022 başvurusu için flaş açıklama 3 bin kadro ihdas edildi... İşte, tüm detaylar

Bekçi alımı 2022 için merakla beklenen açıklama geldi. Bekçi alımı için yapılacak olan değerlendirme sonucunda EGM, ihtiyaç bulunan illerde atamaları gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2022 bekçi alım süreci erişime açılabilecek ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek. İşte, bekçi alımı hakkında bazı bilgiler

2/3BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

3/3Bekçi alımı 2022 başvurusu için flaş açıklama 3 bin kadro ihdas edildi... İşte, tüm detaylar

Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

Bekçi alımı başvurusu için bir süredir beklenti içerisinde bulunan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamanın akabinde detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde de Türkiye'nin pek çok kentinde binlerce bekçi ataması yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alımı başvurusu ile kadrosunu genişletmeye devam edecek. Peki, Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar

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