Bekçi alımı 2022 başvurusu için flaş açıklama! 3 bin kadro ihdas edildi... İşte, tüm detaylar

Bekçi alımı 2022 için merakla beklenen açıklama geldi. Bekçi alımı için yapılacak olan değerlendirme sonucunda EGM, ihtiyaç bulunan illerde atamaları gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2022 bekçi alım süreci erişime açılabilecek ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek. İşte, bekçi alımı hakkında bazı bilgiler
Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Detayların önümüzdeki haftalarda EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.
Bekçi alımı başvurusu için bir süredir beklenti içerisinde bulunan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamanın akabinde detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde de Türkiye'nin pek çok kentinde binlerce bekçi ataması yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alımı başvurusu ile kadrosunu genişletmeye devam edecek. Peki, Bekçi alımı 2022 başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o detaylar