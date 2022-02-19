Bekçi alımı 2022 başvuru ne zaman yapılacak? Bekçi alımı şartları ve detayları

Bekçi alımı 2022 için beklenti sürüyor. Bekçi alımı için yapılacak olan resmi merci açıklamaları merakla takip edilmeye devam ediliyor. İçişleri Bakanlığının belirlemesi halinde 2022 bekçi alım süreci erişime açılabilecek ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile başvuru yapılabilecek? İşte, bekçi alımı hakkında bazı bilgiler