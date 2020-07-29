Bayramın 1. günü ne zaman, hangi gün? 2020 Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi

Doç. Dr. Savaşçı, tatil yapılacak konaklama alanlarının seçimi konusunda da Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiği belirterek, "Tatil için butik, yazlık ve villa türündeki daha az kalabalık ve daha az temasın olduğu konaklama alanları tercih edelim. Çok kalabalık kurallara uymayan otelleri tercih etmeyelim. Büyük oteller eğer Bakanlıkların önerdiği tedbirleri alıyor ve tüm kuralları yerine getiriyorsa tercih edelim." uyarısında bulundu.



Deniz ve havuz suyundan koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığı konusuna değinen Doç. Dr. Savaşçı, şunları kaydetti:



"Denizden çok bulaş olmaz. Havuzda klorda ise virüs yaşayamaz. Denizde yan yana bir araya geliyor, temas ediyorsak, su içerisinde şakalaşıyorsak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Suda, klorda ve tuzda virüs ölür. Herhangi bir bulaştırıcılığı olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta, denizden çıktıktan sonra sahilde ortak duş alanlarını kullanmak. Duş başlığını tuttuk, elimizle temas ettikten sonra ağzımıza, yüzümüze götürdük. Burada bir risk olur. Şezlonglar çok riskli. Oradaki kişiler uzun süre orada yatar, güneşlenir dinlenir bu sırada her tarafı bulaştırıcı yapabilirler. Şezlongların dezenfeksiyonunun iyi yapıldığından emin olmamız gerekir. Kendi havlularımızla çok kalabalık ortamlara girmeden sosyal mesafeyi koruyarak hijyenik kurallara uyarak hiçbir bulaş olmadan tatilimizi huzurlu bir şekilde yapabiliriz." dedi.