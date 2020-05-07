Bayramda yollar açılacak mı? Bayramda şehirler arası yolculuk yasağı kalkacak mı?

Bayramda yollar açılacak mı ve şehirler arası yasak kalkacak mı sorusunun cevabı merak uyandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi günü netlik şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. İşte, Erdoğan'ın yaptığı şehirler arası seyahat açıklamasının detayları



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere gönderdi.