Bayramda yollar açılacak mı? Bayramda şehirler arası yolculuk yasağı kalkacak mı?

Koronavirüs ile mücadelede alınan önemli kararlardan birisi olan şehirler arası yolculuk yasağı, bayramda devam edecek mi sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Edinecekleri bilgilere göre bayram ziyaretleri için hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, İçişleri Bakanının bu konuda aldığı kararları öğrenmek istiyor. Peki, bayramda yollar açılacak mı? İşte, bayramda şehirler arası yolculuk yasağı açılacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bayramda yollar açılacak mı ve şehirler arası yasak kalkacak mı sorusunun cevabı merak uyandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi günü netlik şehirler arası seyahat yasağı hakkında açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. İşte, Erdoğan'ın yaptığı şehirler arası seyahat açıklamasının detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı bir genelge yayınladı valiliklere gönderdi.
2
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
3
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
4
Abone Ol
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı. Bu tarihte yeniden bir kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.