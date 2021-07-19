MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayramda (yarın) eczaneler açık mı? 20 Temmuz Salı bayramın ilk günü eczanelerin çalışma saati
GeriGündem Bayramda (yarın) eczaneler açık mı? 20 Temmuz Salı bayramın ilk günü eczanelerin çalışma saati
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 20:54 | 

Bayramda (yarın) eczaneler açık mı? 20 Temmuz Salı bayramın ilk günü eczanelerin çalışma saati

Bayramda eczanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. Yarın eczaneler açık mı ve çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı yaklaşırken, eczanelerin bayram çalışma saatleri netlik kazandı. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz gününe denk geldi. Alınanla kararla yarım gün olan arefe günü, idari tatil olarak ilan edildi. Peki, bayramda eczaneler açık mı? İşte eczanelerin bayram çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı idrak edilecek. 4,5 gün sürecek resmi tatil sürecinde eczaneler de çalışma yönetmeliğine uyacak. Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma yönergeleri bulunmaktadır.

Arefe gününde, eczaneler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. İşte, o detaylar;

2

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

3NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi