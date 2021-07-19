Bayramda (yarın) eczaneler açık mı? 20 Temmuz Salı bayramın ilk günü eczanelerin çalışma saati
Bayramda eczanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. Yarın eczaneler açık mı ve çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı yaklaşırken, eczanelerin bayram çalışma saatleri netlik kazandı. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz gününe denk geldi. Alınanla kararla yarım gün olan arefe günü, idari tatil olarak ilan edildi. Peki, bayramda eczaneler açık mı? İşte eczanelerin bayram çalışma saatleri
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20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı idrak edilecek. 4,5 gün sürecek resmi tatil sürecinde eczaneler de çalışma yönetmeliğine uyacak. Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma yönergeleri bulunmaktadır.
Arefe gününde, eczaneler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. İşte, o detaylar;
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Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?
Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.