Gündem Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 - 20:54 | 19 Temmuz 2021 - 20:54

Bayramda (yarın) eczaneler açık mı? 20 Temmuz Salı bayramın ilk günü eczanelerin çalışma saati

Bayramda eczanelerin çalışma saatleri gündeme geldi. Yarın eczaneler açık mı ve çalışıyor mu sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı yaklaşırken, eczanelerin bayram çalışma saatleri netlik kazandı. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz gününe denk geldi. Alınanla kararla yarım gün olan arefe günü, idari tatil olarak ilan edildi. Peki, bayramda eczaneler açık mı? İşte eczanelerin bayram çalışma saatleri