Bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell açık mı? Bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Telefon hattı, fatura ve mobil internet ile ilgili işlemleri olan vatandaşlar, bayramda da Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell bayilerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Bayram tatili nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verdi. Peki bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell açık mı? Bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler...
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Arefe günü ve bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell açık olacak mı sorusu, internet ve telefonla ilgili işlemleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell çalışma saatleri...
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Arefe günü ve bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell açık mı?
Bu bayram kısıtlamasız ve yasaklar olmadan geçecek. Herhangi bir yasak veya kısıtlama olmadığı için de Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell çalışma saatleri farklılıklar gösterebilir.
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Normal düzende Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell şu şekilde çalışıyor;
Türk Telekom açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00 Türk Telekom Genel Müdürlüğü ise 08:00-18:00 saatleri arasında çalışmaktadır.
Vodafone çalışma saatleri: 09:00 - 20:00
Turkcell çalışma saatleri: 09.00 - 22:00.
Ancak açılış kapanış saatleri şubeden şubeye farklılık gösterebilir.
Ayrıca bayram nedeniyle çalışma saatleri değişebileceği için çağrı merkezlerinden veya müşteri hizmetlerinden daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.