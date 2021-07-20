Gündem Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 - 09:34 | 20 Temmuz 2021 - 09:34

Bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell açık mı? Bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Telefon hattı, fatura ve mobil internet ile ilgili işlemleri olan vatandaşlar, bayramda da Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell bayilerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Bayram tatili nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verdi. Peki bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell açık mı? Bayramda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler...