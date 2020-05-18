Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından, milyonlarca kişinin merak ettiği 'Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu yanıt buldu. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler neticesinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması olup olmayacağına dair kesin bilgiyi verdi. İşte, Ramazan Bayramı'dan sokağa çıkma yasağı beklentisi hakkında tüm ayrıntılar...
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden sokağa çıkma yasaklarının Ramazan Bayramı'nda uygulanıp uygulanmayacağı ise Erdoğan tarafından netliğe kavuşturuldu. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası; 'Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusu yanıt buldu. Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alındığını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabinede Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceği söyledi.
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Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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Açıklamaya göre yasak 81 ilin tamamında uygulanacak.