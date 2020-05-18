Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 19:32 , 18 Mayıs 2020 - 19:35

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından, milyonlarca kişinin merak ettiği 'Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu yanıt buldu. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler neticesinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulaması olup olmayacağına dair kesin bilgiyi verdi. İşte, Ramazan Bayramı'dan sokağa çıkma yasağı beklentisi hakkında tüm ayrıntılar...