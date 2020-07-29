Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kurban Bayramı seyahat yasağında merak edilenler

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI? 27 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayramda kısıtlama olacak mı? sorusuna yanıt vermişti. Erdoğan, Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz' demişti.



Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.