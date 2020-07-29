Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Kurban Bayramı seyahat yasağında merak edilenler
Bayramda yolculuk yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'na kısa süre kala, bayrama yönelik alınan tedbir kararları gündeme geldi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 15 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış yasağının bu bayramda da olup olmadığını öğrenmek isteyenler resmi makamlardan yapılan son dakika açıklamaları takip ediyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle beraber şehirler arası seyahat yasağı sonlandırılmıştı. İşte, Kurban Bayramı seyahat yasağı ile ilgili merak edilenler.
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Corona virüsü pandemisi nedeniyle, Ramazan Bayramı'nda bazı kısıtlamalar uygulanmıştı. Geçen bayramı kapsayan sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı Kurban Bayramı'nda uygulanmayacak. Hafta başında Kabine Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve olası giriş çıkış yasağı ile ilgili açıklama yapmadı. Erdoğan daha önceki açıklamasında kısıtlamaların bu bayram olmayacağı mesajını vermişti.
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BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?
27 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayramda kısıtlama olacak mı? sorusuna yanıt vermişti. Erdoğan, Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz' demişti.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TALİMAT
Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görevli olacak.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.
Talimata göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre yoğun trafik tedbirleri planlandı.
Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde kara yollarında genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapacak.
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ZONGULDAK'TA BAYRAMLAŞMA VE MEZARLIK ZİYARETİ YASAKLANDI
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bazı etkinliklerin yapılmamasına karar verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanıp Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla kararlar aldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"İlimiz genelinde Kurban Bayramı arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına, genel olarak toplu bayramlaşmaların yapılmaması, resmi bayramlaşma programların sınırlı sayıda açık alanlarda ve sınırlı sürede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmasına, ilimiz genelinde toplu bayram yemek organizasyonlarının yanı sıra il genelinde özellikle köylerde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve özel sektörün ertelenen genel kurul toplantıları 1 Ağustos'tan itibaren açık alanlarda maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması durumunda izin verilmesine karar verildi.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 lira idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanması, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı alınmıştır."