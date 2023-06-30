Bayram tatilinde köprü ve ücretsiz otoyolları kullanacak olan vatandaşlar, ücretsiz olanlar için yapılan araştırmalara devam ediyorlar. Bayram tatili rotasını oluşturan sürücüler ise ücretsiz köprü ve otoyolları tercih edecek. Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir Çeşme Yolu, İzmir Aydın yolu bu yıl her yıl olduğundan daha fazla yoğunluk yaşadı. Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi köprüsü yine sürücüler tarafından en çok tercih edilenlerden oldu. Peki Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, ücretsiz köprü ve otoyolların listesi