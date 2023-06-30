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BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR, KÖPRÜLER || Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz? Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı?

Güncelleme Tarihi:

#Bayramda Otoyollar Ücretsiz Mi#Bayramda Köprüler#Avrasya Tüneli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 11:15

Bayramda ücretsiz otoyollar ve köprüler listesi dönüş hazırlıkları yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ziyaretlerini tamamlamaya devam eden vatandaşlar, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz? araştırmalarına hız kazandırdı. Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli en sık arananlardan biri oldu. Avrasya Tüneli geçiş ücreti gündüz ve gece olarak ikiye ayrılıyor. 2023 yılında Avrasya Tüneli’nde normal otomobil geçiş ücreti 53 lira, minibüsler için ise 79.5 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca Bayramda yap, işlet, devret projesi hariç Trafik Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz? Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı? İşte detaylar...

1/4BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR, KÖPRÜLER || Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz Kurban Bayramında Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı

Bayram tatilinde köprü ve ücretsiz otoyolları kullanacak olan vatandaşlar, ücretsiz olanlar için yapılan araştırmalara devam ediyorlar. Bayram tatili rotasını oluşturan sürücüler ise ücretsiz köprü ve otoyolları tercih edecek. Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir Çeşme Yolu, İzmir Aydın yolu bu yıl her yıl olduğundan daha fazla yoğunluk yaşadı. Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi köprüsü yine sürücüler tarafından en çok tercih edilenlerden oldu. Peki Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, ücretsiz köprü ve otoyolların listesi

2/4BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili ve öncesinde yap, işlet ve devret projeleri dışında kalan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz kullanılabilecek.

3/4KURBAN BAYRAMINDA HANGİ KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ

KURBAN BAYRAMINDA HANGİ KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz olacak köprüler; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi),Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil),İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

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4/4BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOLLAR, KÖPRÜLER || Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi, hangileri ücretsiz Kurban Bayramında Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı

Ücretli olacak köprü ve otoyollar; Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Avrasya Tüneli Osmangazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu

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