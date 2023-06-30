Bayram tatilinde güzel havanın keyfini çıkaracaklar bayramın üçüncü gününde toplu taşıma ücretsiz mi, bedva mı sorularının yanıtlarını arıyorlar. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ulaşım için genellikle Avrupa ve Anadolu yakasına geçişlerde Marmaray, Metrobüs ve Vapur gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Ayrıca en çok kullanılan toplu taşımalardan İETT, metro ve diğer ulaşım araçları sıklıkla kullanılıyor. Minibüsler ve taksiler özel işletme statüsünde olduğundan bayramda ücretli olarak hizmet verecek. Bayramın birinci ve ikinci günü metro, marmaray, otobüs, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretsizdi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramın 3. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, ücretsiz olacak toplu taşıma araçlarının kullanım saati ve bilgiler…