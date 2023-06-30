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Bugün (30 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara Kurban Bayramı üçüncü günü İETT, metro, vapur seferleri, tramvay, Marmaray, metrobüs, otobüs seferleri bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 09:47

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ziyaretlerini tamamlamaya devam eden vatandaşlar, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? araştırmalarına hız kazandırdı. Özellikle sıcaklıkların da yükselmesiyle birlikte metro, metrobüs, Marmaray, vapur, otobüs, tramvayın bedava olup olmadığını merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir için alınan karar daha önce Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayram günlerinde toplu taşıma araçları İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz olarak hizmet vermişti. Peki, 30 Haziran bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara Kurban Bayramı üçüncü günü İETT, metro, vapur seferleri, tramvay, Marmaray, metrobüs, otobüs seferleri bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz?

1/4Bugün (30 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul, İzmir, Ankara Kurban Bayramı üçüncü günü İETT, metro, vapur seferleri, tramvay, Marmaray, metrobüs, otobüs seferleri bedava mı, ne zamana kadar ücretsiz

Bayram tatilinde güzel havanın keyfini çıkaracaklar bayramın üçüncü gününde toplu taşıma ücretsiz mi, bedva mı sorularının yanıtlarını arıyorlar. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ulaşım için genellikle Avrupa ve Anadolu yakasına geçişlerde Marmaray, Metrobüs ve Vapur gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Ayrıca en çok kullanılan toplu taşımalardan İETT, metro ve diğer ulaşım araçları sıklıkla kullanılıyor. Minibüsler ve taksiler özel işletme statüsünde olduğundan bayramda ücretli olarak hizmet verecek. Bayramın birinci ve ikinci günü metro, marmaray, otobüs, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretsizdi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramın 3. günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, ücretsiz olacak toplu taşıma araçlarının kullanım saati ve bilgiler…

2/4BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri müşterilere ücretsiz olarak hizmet verecek. Yapılan açıklamada “ belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.” ifadeleri kullanıldı.

3/4İSTANBULDA TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. 28 Haziran, 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihinde İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilecek. Ancak kişiselleştirilmiş kart kullanmayanlar bayramda ücretsiz ulaşımdan faydalanamaz. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart başvurusu internet üzerinden yapılabilir.

4/4İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi internet üzerinden yapılabiliyor. İstanbul kart kullanıcıları https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası ve telefon numarası ile kişiselleştirme işlemlerini gerçekleştirebilir.

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