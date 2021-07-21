Gündem Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 03:58 | 21 Temmuz 2021 - 03:58

Bayramda otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? İşte ücretsiz toplu taşıma araçları

Bayramda toplu taşıma araçları ücret tarifesi vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. 21 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ile ilgili yapılan açıklamalara göre hareket edecekler. İBB'den yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ankara'da da ulaşımda ücret alınmayacak. Peki, otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray bayramda kaç gün ücretsiz olacak? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.