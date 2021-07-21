Bayramda otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? İşte ücretsiz toplu taşıma araçları
Bayramda toplu taşıma araçları ücret tarifesi vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. 21 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ile ilgili yapılan açıklamalara göre hareket edecekler. İBB'den yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ankara'da da ulaşımda ücret alınmayacak. Peki, otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray bayramda kaç gün ücretsiz olacak? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.
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1
Bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ile beraber yeniden gündeme geldi. Kurban Bayramı'nda şehir içi belediye araçlarını kullanacak olanlar, otobüs, metrobüs, metro ve tramvayları ücretsiz kullanabilecek. 20 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı'nın son günü olan 23 Temmuz'a kadar toplu taşıma araçlarında yolculardan ücret alınmayacak. Ankara'da da ulaşım 4 gün ücretsiz olurken, İzmir'de 50 indirim tarifesi uygulanacak.
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İSTANBUL'DA ULAŞIM 4 GÜN ÜCRETSİZ
İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.
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Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar yer aldı;
Kurban Bayramı dolayısıyla 20-23 Temmuz tarihleri arası İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.
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ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile “Kurban Bayramı” süresince 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
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İZMİR'DE YÜZDE 50 İNDİRİM
İzmir'de ise Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın yüzde 50 indirimli olacağı açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Belediyemize bağlı tüm ulaşım araçlarımız, 20 Temmuz Salı gününden itibaren, Kurban Bayramı süresince 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar %50 indirimli olacak.
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MERSİN
MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce verilen toplu taşıma hizmetinin bayram boyunca ücretsiz olacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre; toplam 23 mobil kesim ünitesi ile bayramda hizmet verilecek. Kesimler, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel tarafından yapılacak. Bayram boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılacak. İtfaiye ekipleri her türlü olumsuzluğa karşın teyakkuzda olacak. Kent genelindeki camii, cemevi, kilise gibi ibadethaneler temizlendi, dezenfekte edildi. Mezarlıklarda da temizlik çalışmaları tamamlandı.
Çevre ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmeyi amaçlayan belediye ekipleri, gerekli tedbirleri aldı.