Bayramda nereler açık olacak? Online siparişler kaça kadar verilecek? Ramazan Bayramı için saat düzenlemesi!
Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler bayrama kısa zaman kala gündeme geldi. Tam kapanma sürecinin içerisinde yer aldığı bayramda bakkal, market, manav gibi işletmeler hizmet vermeye devam edecek. Alınan karara göre Ramazan Bayramı'nda restoran, kafe ve lokantaların online sipariş saatinde değişiklik yapıldı. Bu işletmeler Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Peki, Bayramda nereler açık olacak? İşte, Ramazan Bayramı'nda açık olan yerler ve online sipariş ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Bayramda nereler açık olacak sorusunun yanıtı yapılan resmi açıklama ile belli oldu. Bu yıl 13 Mayıs tarihinde bayramın birinci günü gerçekleşecek. Ramazan Bayramı süresince bakkal, market, manav gibi işletmeler yine saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek. Yeme içme yerleri ile online yemek sipariş siteleri ise daha önceden açıklandığı gibi, perşembe gününden itibaren 24 saat yerine saat 01.00'e kadar servis yapabilecek.
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BAYRAMDA NERELER AÇIK OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.
Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.
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ARİFE GÜNÜ AÇIK OLAN YERLER
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.
Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.
Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.
Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.
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ONLİNE SİPARİŞLER KAÇA KADAR VERİLECEK?
İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.