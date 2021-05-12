Bayramda marketler açık mı? Bayramın 1. günü marketler saat kaçta açılacak? İşte market çalışma saatleri
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu süre zarfında marketlerin açılış/kapanış saatlerinin yanı sıra bayram mesaisi de merak ediliyor. '3 günlük Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı?' diye merak içinde olan vatandaşlar, sorularına internetten yanıt arıyor. Peki, bayramda marketler açık mı? Bayramın 1. günü marketler saat kaçta açılacak?
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Market çalışma saatleri, mübarek Ramazan Bayramı öncesi merak edilen konulardan biri oldu. Temel ihtiyaçları için marketlere gereksinim duyan vatandaşlar, 3 gün sürecek bayram boyunca marketlerin çalışma şekillerini merakla sorguluyor. İşte, bayramda marketlerin çalışma düzeni hakkında son bilgiler...
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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.
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GENELGEDE YER ALAN DETAYLAR
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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MARKETLER BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?
Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor.
Bu nedenle bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor.
Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.