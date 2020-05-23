Bayramda marketler açık mı? Bayramın 1. günü market ve bakkallar çalışıyor mu?

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs'ta açık olacak.