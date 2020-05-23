Bayramda marketler açık mı? Bayramın 1. günü market ve bakkallar çalışıyor mu?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Vatandaşlar şimdi market ihtiyaçları için bayram süresince alışveriş yapıp yapamayacaklarını araştırıyor. Peki, bayramda marketler açık mı? Bayramın 1. günü market ve bakkalar çalışıyor mu?
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Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanacak 4 günlük kısıtlamada, arife günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterdi. Aynı saatler arasında evlere/adrese servis şeklinde de satış da yapıldı. Şimdi ise üç günlük bayram boyunca durum merak konusu oldu. İşte, 'Bayramda marketler açık mı?' sorusunun yanıtı...
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Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.
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Bu işletmeler, 27 Mayıs'tan itibaren faaliyetlerine devam edecek.
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23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.
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Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
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Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs'ta açık olacak.