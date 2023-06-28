HANGİ KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
Ücretsiz olacak köprüler; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi),Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil),İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
Ücretli olacak köprü ve otoyollar; Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Avrasya Tüneli Osmangazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu