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Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyolların listesi 2023: Orhangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Hangi köprüler bayramda ücretsiz? İşte, 28 Haziran-3 Temmuz ücretli ve ücretsiz yollar

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#Kurban Bayramı#Ücretsiz Köprü Ve Otoyollar#Resmi Gazete
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 14:15

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alınması sonrasında bayram yolculukları bu yıl erken başladı. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz’da sona erecek. Araya hafta sonu tatilinin girmesiyle bayram 9 gün sürecek. Bayramda ücretsiz köprü ve otoyolların listesi belli oldu. Bayram tatilini ailesiyle memleketlerinde geçirmek isteyenler ise 9 günlük tatili fırsata çevirenler yola çıkmaya başladı. Bayramda yap, işlet, devret projesi hariç Trafik Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? İşte, konuyla ilgili detaylar…

1/3Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyolların listesi 2023: Orhangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi Hangi köprüler bayramda ücretsiz İşte, 28 Haziran-3 Temmuz ücretli ve ücretsiz yollar



Kurban Bayram tatili boyunca devlet tarafından işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuyla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak 3 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz olacak. Bayram tatili rotasını oluşturan sürücüler ise ücretsiz köprü ve otoyolları tercih edecek. Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir Çeşme Yolu, İzmir Aydın yolu bu yıl her yıl olduğundan daha fazla yoğunluk yaşadı. Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi köprüsü yine sürücüler tarafından en çok tercih edilenlerden oldu. Peki Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, ücretsiz köprü ve otoyolların listesi

2/3BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili ve öncesinde yap, işlet ve devret projeleri dışında kalan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz kullanılabilecek.

3/3HANGİ KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

HANGİ KÖPRÜ VE YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Ücretsiz olacak köprüler; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi),Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil),İzmir - Çeşme Otoyolu, İzmir - Aydın Otoyolu, Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi), Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Ücretli olacak köprü ve otoyollar; Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü), Avrasya Tüneli Osmangazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu

 

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#Kurban Bayramı#Ücretsiz Köprü Ve Otoyollar#Resmi Gazete