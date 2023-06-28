



Kurban Bayram tatili boyunca devlet tarafından işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuyla ilgili alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak 3 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz olacak. Bayram tatili rotasını oluşturan sürücüler ise ücretsiz köprü ve otoyolları tercih edecek. Avrupa Otoyolu, Anadolu Otoyolu, İzmir Çeşme Yolu, İzmir Aydın yolu bu yıl her yıl olduğundan daha fazla yoğunluk yaşadı. Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi köprüsü yine sürücüler tarafından en çok tercih edilenlerden oldu. Peki Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, ücretsiz köprü ve otoyolların listesi