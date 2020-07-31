Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 31 Temmuz köprü ve otoyol

Bayramda köprü ve otoyollar belirli gün ve saat aralıklarında ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 6 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek olan köprü ve otoyollar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen arterlerde geçerli olacak. Peki, bayramda köprü ve otoban ücretsiz olacak mı? İşte, o bilgiler



BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ücretsiz geçiş hakkı, 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece itibariyle başlayacak. Dolayısıyla arefe günü itibariyle köprü ve otoyolların geçişi ücretsiz olacak.



Ücretsiz geçiş hakkının sona ereceği tarih ise şu şekilde olacak;