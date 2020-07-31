Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu 2020.. İşte detaylar
Bayramda kargolar çalışıyor mu sorusu, gönderi yapmak ya da almak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo gibi firmaların bayramda çalışıp çalışmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Peki, bayramda kargoların çalışma saatleri nasıl işleyecek? İşte, bayramda kargolar açık mı ve çalışacak mı sorusunun cevapları
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Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü, yani bugün idrak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi kargo gönderimi ve kargo alımı yapacak olanlar, kargoların bayram çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı'nın resmi tatiller içerisinde yer alması araştırmaları hızlandı. İşte, 30 Temmuz- 3 Ağustos 2020 kargo çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılar.
Bayramda kargolar çalışacak mı sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz’da olacak. Her yıl Kurban Bayramı’nda resmi tatil uygulanıyor. Birçok kuruluş bu tarihlerde çalışmaya ara veriyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara veriyorlar.
BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için pek çok işletme çalışmaya ara veriyor. Geçen yıl bayramda kargolar hizmetlerine ara vermişti.
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MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ MNG kargo hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapmaktadır. Hafta sonu ise 08.30 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Sürat kargo çalışma saatleri ile ilgili şu açıklama bulunuyor: Şirket çalışanlarımızın bulunduğu ilin coğrafi konumu ve operasyon el durumuna göre mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir. Doğu illerimizde çalışma saatleri Hafta İçi: 08:30 – 18:00 Cumartesi: 08:30 – 14:00 Batı illerimizde ise çalışma saatleri şu şekildedir. Hafta İçi: 09:00 – 18:30 Cumartesi: 09:00 – 14:30
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Saat Kaça Kadar adresten alım yaptırabilirim? Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz. Saat kaça kadar şubenize kargomu teslim edebilirim? Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.
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PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ PTT kargo haftaiçi çalışma saatleri; PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ Yurtiçi Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır.