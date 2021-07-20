Bayramda BİM, ŞOK, A101 açık mı? Bayram boyunca BİM, ŞOK, A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Kurban Bayramı boyunca marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. BİM, ŞOK, A101 gibi zincir marketler başta olmak üzere bayramda marketler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki bayramda BİM, ŞOK, A101 açık mı? Bayramda BİM, ŞOK, A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bayramda zincir marketlerin çalışma saatleri...
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Arefe günü ve bayramda BİM, ŞOK, A101 açık mı sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın 4,5 gün olması, akıllara bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu getirdi. Peki bayramda BİM, ŞOK, A101 açık mı? Bayramda BİM, ŞOK, A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...
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Arefe günü ve bayramda BİM, ŞOK, A101 açık mı?
Bu bayram kısıtlamasız ve yasaklar olmadan geçecek. Herhangi bir yasak veya kısıtlama olmadığı için de marketler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Ayrıca zincir marketler kendi çalışma saatlerini kendileri düzenleyecek.
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Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.