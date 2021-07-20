Bayramda BİM, ŞOK, A101 açık mı? Bayram boyunca BİM, ŞOK, A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Arefe günü ve bayramda BİM, ŞOK, A101 açık mı? Bu bayram kısıtlamasız ve yasaklar olmadan geçecek. Herhangi bir yasak veya kısıtlama olmadığı için de marketler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Ayrıca zincir marketler kendi çalışma saatlerini kendileri düzenleyecek.