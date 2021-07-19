Bayramda AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor? 20 Temmuz Kurban Bayramı AVM çalışma saatleri
Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri, Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. Bayramın ilk günü alışveriş merkezlerinin yolunu tutacak olan vatandaşlar, 20 Temmuz AVM çalışma saatlerine göre planlarına yön verecekler. Kurban Bayramı tatili boyunca bir çok kamu kurum ve kuruluşunun kapalı olması AVM'leri akıllara getirdi. Alışveriş merkezlerinde yeme içme yerleri ve mağazaların çalışma saatleri bayramda değişiklik gösterebiliyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı? İşte, 20-23 Temmuz AVM çalışma saatleri.
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Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nı kısıtlamasız olarak geçirecek olan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkaracaklar. Bayramın ilk günü gezmeye çıkacak olanlar AVM'lerin çalışma saatlerine göre hareket edecekler. 1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte AVM'ler eski çalışma düzenine geri dönerken, Kurban Bayramı için herhangi ek bir tedbir alınmadı. Bayram boyunca AVM'ler çalışmaya devam edecek. Genellikle saat 22.00'a kadar çalışan alışveriş merkezlerinin kapanış saati farklılık gösterebilecek.
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AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?
Koronavirüs kısıtlamalarının ardından AVM'ler 1 Temmuz ile beraber normal çalışma saatlerine geri döndü. 20 Temmuz- 23 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan Kurban Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutuyor. Gerekli önlemler alınarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütüyor.
Ancak bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir.
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KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı süresinde kentte uygulanacak tedbirleri duyurdu.
Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmelerini temin maksadıyla; Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde sağlık/hijyen tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesini sağlamak,
İçişleri Bakanlığımızca trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesine yönelik yoğun denetim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulmasına ilişkin genelgeler uyarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür'' denildi.
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Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:
''1)Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde güvenlik birimlerimizce gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.
Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban ibadetlerini ifa edebilmeleri için alınan tedbirler gözden geçirilecek, kurban satış ve kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verilecektir.
2)İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
3)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.
4)Belediye, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelince Bayram nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.
5)Bayram süresince günlük
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İl Emniyet Müdürlüğümüzce 19.923 personel,
İl Jandarma Komutanlığımızca 4.468 personel,
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızca 1.996 personel görev yapacaktır.
6)Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.
7)Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.
8)Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıdaki telefon numaraları vasıtasıyla ilgili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.