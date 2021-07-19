Bayramda AVM'ler açık mı? Alışveriş merkezleri kaçta açılıyor ve kapanıyor? 20 Temmuz Kurban Bayramı AVM çalışma saatleri

Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:



''1)Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde güvenlik birimlerimizce gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.



Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban ibadetlerini ifa edebilmeleri için alınan tedbirler gözden geçirilecek, kurban satış ve kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verilecektir.



2)İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.



3)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.



4)Belediye, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelince Bayram nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.



5)Bayram süresince günlük