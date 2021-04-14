Bayram tatili ne zaman? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de 2021 bayram tatili tarihi oldu. Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar ve eğitimine devam eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internetteki sorgulamalarına hız verdi. Peki, bayram tatili ne zaman?
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Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte, bu ay sonunda erişeceğimiz bayramın tarihi gündeme geldi. 3 gün olarak idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın, bu yılki 1. gün tarihi sorgulanıyor. İşte, konuya dair son bilgiler...
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
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RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır.
Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.
Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.