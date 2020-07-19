Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi
Temmuz ayının son günlerine kısa bir süre kalmasıyla birlikte İslam dininde önem verilen ikinci bayram olan Kurban Bayramı'na yönelik tarih araştırmaları hız kazandı. Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını merak eden binlerce vatandaş, bayram tatilinin ilk gününün ne zamana denk geldiğini de sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
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'Kurban Bayramı ne zaman?' ve 'Bayram tatili ne zaman başlayacak?' soruları, son günlerin trend konuları arasında yerini aldı. Müslümanlar için büyük önem arz eden Kurban Bayramı için tüm illerde hazırlıklar devam ederken, vatandaşların tarihe yönelik sorgulamaları da hız kazandı. İşte, 2020 Kurban Bayramı'na ilişkin son gelişmeler...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili süresine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.