Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 11 gün oldu mu, 15 Temmuz ile birleşti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı....
Bayram tatili kaç gün oldu sorusu yanıt buldu. Bayram tatili 11 gün oldu mu ve birleşti mi soruları, Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasıyla birlikte gündeme gelmişti. 'Bayram tatili kaç gün' sorusuna yapacakları planlar dolayısıyla bir süredir yanıt arayan vatandaşlar, resmi açıklamalara kilitlenmişti. Bununla birlikte Kurban Bayramı tatilinin 9 ya da 11 gün olup olmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan sonuçlara odaklanmıştı. Beklentiler arasında 15 Temmuz tarihinin ertesine denk gelen 16 Temmuz Cuma gününün de resmi tatil ilan edilmesi halinde bayram tatilinin 11 gün ilan edilmesi yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında açıklama yaptı. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı ve 11 gün oldu mu? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konu hakkında detaylı bilgiler
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Bayram tatili 11 gün olacak mı ve Bayram tatili kaç gün olacak sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü namaz çıkışında, "Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor, millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadeleri ile değinmesinin ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından bayram tatilinin Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 11 gün olması için karar alındı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, 11 GÜN OLDU MU?
Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;
"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.
Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum.Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.
16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.
Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;
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11 GÜN İZİN İÇİN 1 GÜNLÜK YILLIK İZİN FORMÜLÜ
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.