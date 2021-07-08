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Haber Giriş: 08 Temmuz 2021 - 09:22 | 

Bayram tatili 9 gün mü, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban bayramı ayın kaçı ne zaman? İşte son bilgiler

Kurban Bayramı ve arefe günü ne zaman sorusu bayrama günler kala gündeme geldi. Yılın ikinci dini bayramı bu yıl temmuz ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve bu yıl hafta sonuna denk gelecek. Kurban zamanı yavaş yavaş yaklaşırken birtakım sorular da vatandaşların zihninde oluşmaya başladı... Peki, Kurban Bayramı ve arefe günü ne zaman hangi gün? Tatil 9 gün olacak mı? İşte, Kurban Bayramı tatili ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayram tatilinin pandemiden önceki günlerde olduğu gibi 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı 9 gün olarak tatil ilan edilmişti... Peki Kurban Bayramı ne zaman, bayramın ilk günü hangi tarihe denk geliyor.. İşte detaylar

Temmuz ayının gelmesi ile Kurban Bayramı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Kurban zamanı yavaş yavaş yaklaşırken birtakım sorular da vatandaşların zihninde oluşmaya başladı. İşte, 2021 Kurban Bayramı takvimi...

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı tatili ise bu sene hafta sonuna denk gelecek. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz'la birleşmesi halinde tatilin 11 gün olacağı öne sürülürken, konuya dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

3AREFE VE BAYRAM TARİHLERİ

AREFE VE BAYRAM TARİHLERİ

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

4KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4 gün sürmesi sebebiyle tatil arife günü 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek.

Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak.Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor.

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Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Öte yandan bu fikre karşı talepler de söz konusu olmuştu. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, her hangi bir değişiklik olmadığı takdirde bayram tatili 4 gün olacak. Cumartesi - Pazar izin yapan iş grupları için ise 6 gün olarak kullanılacak.

6Kurbanlık alım ve kesiminde dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık alım ve kesiminde dikkat edilmesi gerekenler

İVHO Başkanı Arslan, Kurban Bayramı'nın amacına uygun, sağlık ve huzur içinde geçmesi için kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Kurban satın alırken kurbanlığın veteriner sağlık raporu mutlaka görülmelidir." dedi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Başkanı Murat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları bulunan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Arslan, "Yıllara göre farklılık göstermekle birlikte Kurban Bayramı süresi içinde hayvan varlığımızın yaklaşık yüzde 5'i kesilmektedir. Kesimin kayıtlı ve ya kayıtsız olmak üzere yaklaşık yüzde 8-10'u İstanbul'da yapılmaktadır. Bu nedenle İstanbul'da alınacak önlemlerin daha da sıkı olması ve denetlenmesi her zamankinken önemli bir hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kurban satış yerlerinin, İstanbul'da bayramdan 15 gün önce hazır hale getirileceğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacaktır. 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan yerler olması, kesim yapacakların mutlaka halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik 'kurban kesim elemanı' kursu alması gerektiği bildirilmekte, ayrıca yeni tip koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için gerekli randevulu sistem önerilmiştir. Ayrıca belirtilen kurallara uymaya vatandaşlara verilecek ceza miktarları da belirtilmiştir.

Kurbanlıklarını satış için büyük şehirlere getirecek üreticilerin mutlaka aşıları tamamlanmış olmalıdır. Kurban satan üreticilerin mutlaka HES kontrolleri yapılmalı, ateşleri ölçülmelidir. Tüm kurban satış yerleri sınırlandırılmalı, tek giriş ve tek çıkışı bulunan alanlar yaratılmalıdır. Girişlerde yurttaşların maske, HES kontrolü ve ateş kontrolü yapılmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Kurban satın alırken kurbanlığın veteriner sağlık raporu mutlaka görülmelidir. Kurbanın sağlıklı olup olmadığını anlamak için gerekirse alanda görev alan veteriner hekimlerden yardım istenmelidir."

"Randevulu sistemle kesim yapılmalı"

Murat Arslan, kesimin düzenli yapılması ve karmaşanın önlenmesi için mutlaka randevulu sistemle kesim yapılması gerektiğini aktararak, "Kesimler mutlaka belediyelerin hazırlamış olduğu ünitelerinde yapılmalıdır. Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılmalı, tüketime uygun olmayan kurbanlıklara ve etlere el konulmalıdır. Kesim sonrası hayvansal atıklar (kan, deri, iç organlar) gelişigüzel etrafa atılmamalıdır." dedi.

Türkiye'de kurbanlık hayvanların sadece yarısına yakınının belediyelerin hazırlamış olduğu ünitelerde, diğer kısmının ise kesime uygun olmayan alanlarda ve sokaklarda yapıldığını, bu nedenle çevreye gelişigüzel atılan kurban atıklarının sokak hayvanları (kedi, köpek) tarafından tüketildiğini aktaran Arslan, "(Bu durum) Hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca, kesim sonrası oluşan çevre kirliliği nedeniyle vektörlerde sinek, pire, kene, farede artışlar olmakta ve kurban sonrası bu vektörlerin aracılık ettiği zoonoz hastalıklarda artış görülmektedir. Bu nedenle belediyeler tarafından atık yönetimi çok ciddi şekilde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Önlemler ile insan trafiği kaynaklı bulaşlar azaltılabilirMurat Arslan, şehirler arası hayvan taşımacılığı yapan üretici ve diğer görevlilerin mutlaka denetlenmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca kurbanlıkların transportu yapılmadan ve yetiştirildiği yerde kesime sevk edilmesi olmalıdır. Bu amaçla yerel yönetimler arasında iş birliği yapılarak büyük şehirlerdeki vatandaşların kurbanlarını hayvanların yetiştirildiği şehirlerde kesilmek üzere bağışlaması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması önerilmelidir. Bu yolla hem kurban ibadeti yerine getirilmiş hem de kurbanın ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmış olur.

İstanbul'da yapılacak kesimlerde, kurban sahibinin kesim yerine gelmeden kurbanının belediye tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması için organizasyonlar yapılabilir. Ülkemizde oldukça sahiplenilen 'askıda' uygulamasının kurban için de yapılması değerlendirilmelidir. Tüm bu önlemler özellikle insan trafiği nedeniyle oluşabilecek bulaşmayı kısmen azaltacaktır. Kurban alanlarında mekan ve bireysel korunma tedbirleri konusunda detaylı bir çalışma yapılmalı, bir kılavuz hazırlanarak vatandaşlarla ve kurban organizasyonu olan paydaşlara sunulmalıdır. Kurban Bayramı süreci, Kovid-19’dan bağımsız olarak oldukça karmaşık ve toplum sağlığı açısından riskler taşıyan bir organizasyondur.

Ülkemizde zoonoz hastalıklar hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenlerle ilgili olan tüm kurumların ortak hareket etmesi ve riski azaltması önemlidir."

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