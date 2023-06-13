BAYRAM NE ZAMAN 2023 | Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri!

Kurban Bayramı tatili tarihleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Bayram tatili ne zaman 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? gibi konular merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram tatili günlerini duyurdu. 6 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu bildirdi. Buna göre 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin olarak sayılacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte, bayram tatili tarihi hakkında bilgiler.