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BAYRAM NE ZAMAN 2023 | Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri!

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı Tarihi#Kurban Bayramı Ne Zaman#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 19:03

Kurban Bayramı ne zaman, sorusu haziran ayı ile gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Başta çalışanlar olmak üzere milyonlarca vatandaşın haftalardır beklediği Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin uzatıldığını bildirdi. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayının son haftasında idrak edilecek. Arefe günü ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak gerçekleşecek. Bayram öncesi tatil planlarına yön verecek olanlar Kurban Bayramı tatili takvimine göre hareket etmek için hazırlıklarına başladı. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? 9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte, Kurban Bayramı tatili günleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5BAYRAM NE ZAMAN 2023 | Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor Arefe günü tatil mi, yarım gün mü İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri

Kurban Bayramı tatili tarihleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Bayram tatili ne zaman 2023? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? gibi konular merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram tatili günlerini duyurdu. 6 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu bildirdi. Buna göre 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin olarak sayılacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte, bayram tatili tarihi hakkında bilgiler.

2/5KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

3/5KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

 

4/5ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı izinleri memur ve kamu çalışanları için belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre çalışanlar tatil boyunca idari izinli olacak. Ancak özel sektör çalışanlarının izin günleri şirket tarafından belirleniyor. Özel sektör bayram tatili idari izni özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

5/5KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre arefe gününün tamamı da bayram tatili kapsamında yer alacak.

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