Bayram namazı nasıl kılınır ve namaza nasıl niyet edilir? İşte Diyanet bayram namazı rekat bilgisi
Bayram namazının gelişiyle birlikte Müslümanlar için mübarek olan Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz saatlerini paylaştı. Buna göre, Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak. Peki, bayram namazı nasıl kılınır ve namaza nasıl niyet edilir?
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Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayram namazı kılınacak, evde herkesle bayramlaşılacak, kurbanlar kesilecek, tüm aile bayram kahvaltısı yapacak, çocuklar tertemiz bayramlıklarıyla büyüklerin ellerini öpecek. Bayram sabanına bayram namazıyla başlayacak olan vatandaşlar, ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek için bilgilerini tazeliyor. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? İşte Diyanet'in verdiği bilgilerle bayram namazının kılınışı...
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Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlilerimiz namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
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1. Rekat
• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
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• İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
• İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.