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Bayram namazı saat kaçta, ne zaman ve nasıl kılınıyor? 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller 21 Nisan Ramazan Bayramı namazı saati ve vakitleri listesi

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 18:32

Bayram namazı saati, Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak. Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak, ardından bayramlaşmalar yapılacak. Bayramın ilk günü camide cemaatle kılınacak olan bayram namazı, normal namazlardan farklı kılınır. İmama uyularak kılınan Ramazan Bayramı namazı, birlik, beraberlik, dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendirmek için önemli bir ifadeye de sahip olacak. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan o konu hakkında detaylı bilgiler

1/8Bayram namazı saat kaçta, ne zaman ve nasıl kılınıyor 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller 21 Nisan Ramazan Bayramı namazı saati ve vakitleri listesi

Bayram namazı saati kaçta ve ne zaman sorusu ile yurt genelinde ibadetlere yönelik hazırlıklar yapılacak. Ramazan Bayramının başlangıcını ifade eden bayram namazı, sabahın ilk ışıklarında kılınacak. Bayramın başlangıcı haricinde birlik ve beraberliği de ifade eden Ramazan Bayramı namazı, cemaatle birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı saatleri, internet üzerinden duyuruldu. İşte, tüm iller ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana bayram namazı saati bilgisi

2/82023 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA

2023 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana'da bayram namazı 21 Nisan Cuma günü saat 06.27'de kılınacak.

Ankara'da bayram namazı 21 Nisan Cuma günü saat 06.34'de kılınacak.

İzmir'de bayram namazı 21 Nisan Cuma günü saat 06.59'da kılınacak.

İstanbul'da bayram namazı 21 Nisan Cuma günü saat 06.49'da kılınacak.

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/8TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan, tüm illerin bayram namazı saatleri şu şekilde;

Adana bayram namazı: 06.27
Adıyaman bayram namazı: 06.15
Afyonkarahisar bayram namazı: 06.45
Ağrı bayram namazı: 05.54
Aksaray bayram namazı: 06.31
Amasya bayram namazı: 06.22
Ankara bayram namazı: 06.34
Antalya bayram namazı: 06.46
Ardahan bayram namazı: 05.54
Artvin bayram namazı: 05.57
Aydın bayram namazı: 06.56
Balıkesir bayram namazı: 06.55
Bartın bayram namazı: 06.35
Batman bayram namazı: 06.03
Bayburt bayram namazı: 06.05
Bilecik bayram namazı: 06.46
Bingöl bayram namazı: 06.05
Bitlis bayram namazı: 05.59
Bolu bayram namazı: 06.39
Burdur bayram namazı: 06.47
Bursa bayram namazı: 06.49
Çanakkale bayram namazı: 07.00
Çankırı bayram namazı: 06.31
Çorum bayram namazı: 06.25
Denizli bayram namazı: 06.52
Diyarbakır bayram namazı: 06.07
Düzce bayram namazı: 06.40
Edirne bayram namazı: 06.58
Elazığ bayram namazı: 06.10
Erzincan bayram namazı: 06.08
Erzurum bayram namazı: 06.01
Eskişehir bayram namazı: 06.44
Gaziantep bayram namazı: 06.19
Giresun bayram namazı: 06.11
Gümüşhane bayram namazı: 06.07
Hakkari bayram namazı: 05.53
Hatay bayram namazı: 06.25
Iğdır bayram namazı: 05.50
Isparta bayram namazı: 06.46
İstanbul bayram namazı: 06.49
İzmir bayram namazı: 06.59
Kahramanmaraş bayram namazı: 06.20
Karabük bayram namazı: 06.34
Karaman bayram namazı: 06.36
Kars bayram namazı: 05.53
Kastamonu bayram namazı: 06.29
Kayseri bayram namazı: 06.25
Kilis bayram namazı: 06.21
Kırıkkale bayram namazı: 06.32
Kırklareli bayram namazı: 06.55
Kırşehir bayram namazı: 06.30
Kocaeli bayram namazı: 06.45
Konya bayram namazı: 06.38
Kütahya bayram namazı: 06.46
Malatya bayram namazı: 06.14
Manisa bayram namazı: 06.57
Mardin bayram namazı: 06.05
Mersin bayram namazı: 06.30
Muğla bayram namazı: 06.55
Muş bayram namazı: 06.01
Nevşehir bayram namazı: 06.28
Niğde bayram namazı: 06.29
Ordu bayram namazı: 06.13
Osmaniye bayram namazı: 06.24
Rize bayram namazı: 06.03
Sakarya bayram namazı: 06.43
Samsun bayram namazı: 06.19
Şanlıurfa bayram namazı: 06.13
Siirt bayram namazı: 06.00
Sinop bayram namazı: 06.23
Şırnak bayram namazı: 05.58
Sivas bayram namazı: 06.18
Tekirdağ bayram namazı: 06.55
Tokat bayram namazı: 06.19
Trabzon bayram namazı: 06.06
Tunceli bayram namazı: 06.08
Uşak bayram namazı: 06.49
Van bayram namazı: 05.54
Yalova bayram namazı: 06.48
Yozgat bayram namazı: 06.27
Zonguldak bayram namazı: 06.37

4/8BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir.

Bu tekbirleri getirmek vaciptir. Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır. Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

5/8Bayram namazı saat kaçta, ne zaman ve nasıl kılınıyor 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller 21 Nisan Ramazan Bayramı namazı saati ve vakitleri listesi

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.

6/8BAYRAM NAMAZI CEMAATLE KILINMALIDIR

BAYRAM NAMAZI CEMAATLE KILINMALIDIR

İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde beş vakit namazın bir arada eda edilmesi (Bakara, 2/43), haftada bir cuma namazının ve senede iki kez olan bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Bu bakımdan cemaatle namaz, istenen birlik ruhunu sağlamlaştırıcı ve devam ettirici bir rol üstlenmektedir.

7/8BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

8/8Bayram namazı saat kaçta, ne zaman ve nasıl kılınıyor 2023 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller 21 Nisan Ramazan Bayramı namazı saati ve vakitleri listesi

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

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