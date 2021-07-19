Bayram mesajları seçenekleri... Anneye, sevgiliye, babaya, eşe en güzel Kurban Bayramı mesajları (dualı, hadisli, ayetli)

2021 BAYRAM MESAJLARI En kötü gününüzün Bayram günü kadar neşeli umut dolu ve heyecanlı geçmesi dileğiyle bayramınızı kutlar savaşın olmadığı, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, İnsanların ölmediği bir dünya dileğiyle tüm islam âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun...



Kurban Bayramının sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.



Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.



Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.