Bayram mesajları seçenekleri... Anneye, sevgiliye, babaya, eşe en güzel Kurban Bayramı mesajları (dualı, hadisli, ayetli)
Bayram mesajları seçenekleri, 2021 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bir kez daha gündeme geldi. Bayram mesajları, özellikle Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar için kalplerinden geçenleri iletmede bir araç oluyor. Sizler de ister resimsiz isterseniz de resimli bayram mesajlarından birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte anneye, sevgiliye, babaya, eşe en güzel Kurban Bayramı mesajları (dualı, hadisli, ayetli)
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Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken bayram mesajları seçenekleri de değerlendirilmeye başlandı. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramında kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan vatandaşlar, bayram mesajları ile de Müslümanlar için maneviyatı yüksek olan bugünün anlam ve önemini bir kez daha sevdikleriyle paylaşacak.
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2021 BAYRAM MESAJLARI
En kötü gününüzün Bayram günü kadar neşeli umut dolu ve heyecanlı geçmesi dileğiyle bayramınızı kutlar savaşın olmadığı, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, İnsanların ölmediği bir dünya dileğiyle tüm islam âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun...
Kurban Bayramının sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
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Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu, dualarınız kabul olsun.
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Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.
Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.
Bizleri bayrama ulaştıran, bizlere bayram sevincini yaşatan Allah'a şükürler olsun. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.
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Dünyadaki zulmün son bulduğu, çocukların yüzlerinin güldüğü nice bayramlara kavuşmak dileğiyle; Bütün Müslümanların Kurban Bayramı Kutlu Olsun .
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Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice Ramazan Bayramı'nı birlikte karşılamamız dileğiyle. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Çok kıymetli büyüklerim, hocalarım, arkadaşlarım, tanış olduğum, muhabbet duyduğum, aşina olduğum ahalinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bayramlar bayram ola! Kutlu olsun.
Yolumuzu gözleyen sevdiklerimizle tekrar kavuştuğumuz sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar olması dileğiyle. Kurban Bayramı’mız kutlu olsun.