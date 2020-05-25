Bayram mesajları kısa ve resimli 2020 seçenekleri! Anlamlı Ramazan Bayramı mesajları
Ramazan Bayramınız mübarek olsun demenin alternatif bir yolu olan bayram mesajları, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Pek çok vatandaşın bayramın ikinci gününde de gündeminde yer alan kısa, anlamlı ve resimli bayram mesajları, Ramazan Bayramı'nın manevi duygularını yansıtmak amacıyla önem arz ediyor. İşte, iyi bayramlar dileklerinizi en içten bir şekilde iletmenize destek sağlayacak olan resimli bayram mesajları seçenekleri ve birbirinden anlamlı Ramazan Bayramı mesajları
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1
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Ramazan Bayramı mesajları aracılığıyla bu yıl pandemi sürecinin ortaya çıkardığı olumsuz durum ortadan kaldırılmaya çalışılacak. Uzaktaki dostlar ve yakınlar bu yıl da resimli bayram mesajları ile unutulmayacak. En anlamlı bayram mesajları arasından kendilerine en yakın olan seçeneği tercih edecek olan birçok vatandaş, gönderilerinde bu mesajlara yer verecek. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı resimli bayram mesajları seçenekleri;
2020 RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI İÇİN YENİ SEÇENEKLER
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
2
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Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.
Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
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Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
4
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Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
5
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Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Ramazan Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.
6
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İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum
Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.
7
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Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
8
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Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.
9
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Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Ramazan Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun…
Ramazan Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...