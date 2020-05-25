Bayram mesajları kısa ve resimli 2020 seçenekleri! Anlamlı Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı mesajları aracılığıyla bu yıl pandemi sürecinin ortaya çıkardığı olumsuz durum ortadan kaldırılmaya çalışılacak. Uzaktaki dostlar ve yakınlar bu yıl da resimli bayram mesajları ile unutulmayacak. En anlamlı bayram mesajları arasından kendilerine en yakın olan seçeneği tercih edecek olan birçok vatandaş, gönderilerinde bu mesajlara yer verecek. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı resimli bayram mesajları seçenekleri;



2020 RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI İÇİN YENİ SEÇENEKLER



Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.



Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.



Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.



