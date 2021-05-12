Bayram mesajları 2021: Ramazan Bayramı Mesajları ile en güzel anlamlı, resimli, kısa ve uzun şeker gibi kutlama sözleri

Bayram mesajları kısa, değişik, anlamlı seçeneklerle öne çıkıyor. Evlerde geçirilecek olan bu günlerde en güzel, dini, anlamlı bayram mesajları, gönüller arasında köprüler kurulmasına vesile olacak. Ramazan Bayramı mesajları ile bu yıl yüz yüze kutlamalar yerini sanal kutlamalara bırakacak. İşte, en güzel resimli, anlamlı, kısa ve uzun ramazan bayramı mesajlarıBAYRAM MESAJLARI 2021



Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.



Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.



Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.



Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.



