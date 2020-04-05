Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Yaklaşık 13 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için nefesler tutuldu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesinin 2020 Ramazan etabı için beklenti içinde olan emekli vatandaşlar, nisan ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Gözler şimdi ödenecek ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihte. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda 1.000 TL ikramiye veriliyor. 2020 Ramazan Bayramı için verilecek ikramiye ise bu yıl daha erken bir tarihte ödenecek. Milyonlarca hak sahibi şimdi emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hakkında ayrıntılar...
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TARİH BELLİ OLDU
Yaklaşık 13 milyon emekliye 7 Nisan'dan itibaren bayram ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak.
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BANKALARDAN TAVSİYE
Kovid-19 salgınının yayılma sürecine ilişkin etkinin en aza indirilebilmesi için sosyal mesafenin korunması, kalabalık ve kitle halinde bir yerde bulunulmaması büyük önem taşıyor.
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Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.
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Nakit ihtiyacı olanların ise sosyal mesafeyi koruyarak ATM'lerden nakit ihtiyaçlarını gidermeleri sağlıkları açısından bir gereklilik olarak görülüyor.
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EVDE ÖDEMEİçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.
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Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.