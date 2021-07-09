Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılan bayram ikramiyesi, bu yıl da ihtiyaçların karşılanabilmesi için bayram öncesi hesaplara yatırılmış olacak. Milyonlarca emeklinin faydalanabileceği bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olacak. Diğer taraftan emekli maaşı da bu yıl biraz daha erkene çekilerek bayram öncesi hesaplarda olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, bakanlıktan yapılan açıklama detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Bakan Bilgin, emekli maaşı ödeme tarihi için ise şu ifadelerde bulundu;
2
Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.
3
Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.
4
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.
5
Emeklilerin zam detayları da belli oldu. Memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak.