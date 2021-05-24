Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa semalarında uçacak

YERLİLİK ORANI REKOR DÜZEYDE 2000’li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Dünyada rekor sayılacak düzeyde %93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’ların tasarım ve yazılımları gibi tüm kritik aksamı da Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştiriliyor.